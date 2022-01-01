ChargePoint Maaşlar

Şirket Dizini
ChargePoint'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimi Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $55,088'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $266,325'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. ChargePoint. Son güncelleme: 8/8/2025

Yazılım Mühendisi
Median $190K
Ürün Yöneticisi
Median $130K
Donanım Mühendisi
Median $160K

Veri Bilimi Yöneticisi
$55.1K
Veri Bilimcisi
$59K
Elektrik Mühendisi
$209K
Finansal Analist
$224K
İnsan Kaynakları
$113K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$104K
Makine Mühendisi
$158K
Program Yöneticisi
$234K
Satış
$206K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$244K
Teknik Program Yöneticisi
$266K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

ChargePoint'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

ChargePoint'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $266,325 ücretle Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
ChargePoint'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $175,000'dır.

