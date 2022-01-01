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Censys
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Censys Maaşlar

Censys'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $122,400'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $289,100'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Censys. Son güncelleme: 7/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Ürün Yöneticisi
$289K
İşe Alım Uzmanı
$122K
Yazılım Mühendisi
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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SSS

Den høyest betalende rollen rapportert hos Censys er Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $289,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Censys er $198,716.

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