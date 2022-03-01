Şirket Dizini
Celigo
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Celigo Maaşlar

Celigo'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama Operasyonları için yıllık toplam ücrette $22,783'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $251,250'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Celigo. Son güncelleme: 8/1/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $29.5K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Geliştirme
$73.6K
Müşteri Başarısı
$98.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Yönetim Danışmanı
$122K
Pazarlama
$201K
Pazarlama Operasyonları
$22.8K
Ürün Tasarımcısı
$62.1K
Ürün Yöneticisi
$251K
Çözüm Mimarı
$59.3K
Teknik Program Yöneticisi
$98K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Celigo'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $251,250 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Celigo'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $85,815'dır.

Öne Çıkan İşler

    Celigo için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Hexagon PPM
  • Turvo
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar