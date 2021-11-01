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Cedar
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Cedar Maaşlar

Cedar'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $121,000'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $235,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cedar. Son güncelleme: 8/1/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $235K
Veri Bilimcisi
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Ürün Yöneticisi
Median $121K
İnsan Kaynakları
$149K
İşe Alım Uzmanı
$144K
Siber Güvenlik Analisti
$158K
Çözüm Mimarı
Median $229K
UX Araştırmacısı
$124K
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SSS

Cedar'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $235,000 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Cedar'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $150,000'dır.

Öne Çıkan İşler

    Cedar için öne çıkan iş bulunamadı

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