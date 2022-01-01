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CDW
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CDW Maaşlar

CDW'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $9,727'den üst uçta Satış Mühendisi için $266,325'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CDW. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Çözüm Mimarı
Median $153K
Satış
Median $41K
Muhasebeci
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İş Operasyonları
$33K
İş Analisti
$80.4K
Veri Analisti
$85.4K
Veri Bilimcisi
$79.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$43.2K
Yönetim Danışmanı
$95.5K
Proje Yöneticisi
$69.7K
Satış Mühendisi
$266K
Siber Güvenlik Analisti
$46.9K
Yazılım Mühendisi
$9.7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$175K
Teknik Program Yöneticisi
$157K
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SSS

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CDW, є Satış Mühendisi at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $266,325. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CDW, становить $80,400.

Öne Çıkan İşler

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