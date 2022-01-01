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Casebook PBC
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Casebook PBC Maaşlar

Casebook PBC'nin medyan maaşı Yazılım Mühendisi için $147,735'dir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Casebook PBC. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
$148K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Casebook PBC'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

Casebook PBC'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $147,735 ücretle Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Casebook PBC'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $147,735'dır.

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    Casebook PBC için öne çıkan iş bulunamadı

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