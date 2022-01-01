Casebook PBC Maaşlar

Casebook PBC'nin medyan maaşı Yazılım Mühendisi için $147,735'dir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Casebook PBC. Son güncelleme: 8/5/2025
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25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Casebook PBC'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:
25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)
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