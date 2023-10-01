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CAA Club Group
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CAA Club Group Maaşlar

CAA Club Group'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $46,387'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $112,502'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CAA Club Group. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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Aktüer
$87.6K
Veri Analisti
$46.6K
Veri Bilimcisi
$71.8K

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Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$46.4K
Yazılım Mühendisi
$58.1K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$113K
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SSS

A legmagasabb fizetésű szerep a CAA Club Group-nél a Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level, évi $112,502 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A CAA Club Group-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $64,972.

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