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Bynder
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Bynder Maaşlar

Bynder'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $62,165'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $158,308'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bynder. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $70.7K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
$72K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$64.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Pazarlama
$66.9K
Ürün Tasarımcısı
$62.2K
Ürün Yöneticisi
$158K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$130K
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SSS

Bynder'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $158,308 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Bynder'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $70,728'dır.

Öne Çıkan İşler

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