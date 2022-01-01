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Broadridge
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Broadridge Maaşlar

Broadridge'nin maaş aralığı, alt uçta Yatırım Bankacısı için yıllık toplam ücrette $2,545'den üst uçta Hukuk için $378,100'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Broadridge. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer $85.3K
Senior Software Engineer $111K
Lead Software Engineer $143K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$323K
İş Analisti
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Kurumsal Gelişim
$274K
Müşteri Hizmetleri
$112K
Veri Bilimi Yöneticisi
$194K
Veri Bilimcisi
$159K
Finansal Analist
$59.7K
Yatırım Bankacısı
$2.5K
Hukuk
$378K
Proje Yöneticisi
$96.7K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$261K
Çözüm Mimarı
$57.4K
Teknik Program Yöneticisi
$36.1K
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SSS

The highest paying role reported at Broadridge is Hukuk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $378,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Broadridge is $111,797.

Öne Çıkan İşler

    Broadridge için öne çıkan iş bulunamadı

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