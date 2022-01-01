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British Airways
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British Airways Maaşlar

British Airways'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $4,973'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $199,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. British Airways. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

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Ürün Tasarımcısı
Median $86.2K

UX Tasarımcısı

Muhasebeci
$76.2K
Müşteri Hizmetleri
$5K

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Veri Bilimcisi
$102K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$32.6K
Ürün Yöneticisi
$54.6K
Satış
$71.4K
Yazılım Mühendisi
$158K
Teknik Program Yöneticisi
$199K
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SSS

Najvyššie platená pozícia nahlásená v British Airways je Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $199,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v British Airways je $76,200.

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