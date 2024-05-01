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Bristlecone
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Bristlecone Maaşlar

Bristlecone'nin maaş aralığı, alt uçta Siber Güvenlik Analisti için yıllık toplam ücrette $3,771'den üst uçta Kurumsal Gelişim için $236,175'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bristlecone. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $11.9K
Kurumsal Gelişim
$236K
Ürün Yöneticisi
$26.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
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Siber Güvenlik Analisti
$3.8K
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SSS

El puesto con el salario más alto reportado en Bristlecone es Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Bristlecone es $19,247.

Öne Çıkan İşler

    Bristlecone için öne çıkan iş bulunamadı

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