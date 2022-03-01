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Bombardier
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Bombardier Maaşlar

Bombardier'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $37,279'den üst uçta Çözüm Mimarı için $96,814'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bombardier. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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İş Analisti
Median $54.5K
Elektrik Mühendisi
$67.2K
Donanım Mühendisi
$54.9K

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54 9
54 9
Pazarlama
$53.9K
Makine Mühendisi
$45.5K
Proje Yöneticisi
$37.3K
Yazılım Mühendisi
$68.6K
Çözüm Mimarı
$96.8K
Teknik Program Yöneticisi
$53.4K
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SSS

Bombardier'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $96,814 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Bombardier'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $54,477'dır.

Öne Çıkan İşler

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