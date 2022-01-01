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Bolt
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Bolt Maaşlar

Bolt'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $7,566'den üst uçta Satış için $1,035,300'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bolt. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $107K
Ürün Yöneticisi
Median $200K
Pazarlama
Median $188K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $400K
İş Analisti
$59K
Müşteri Hizmetleri
$129K
Veri Analisti
$7.6K
Veri Bilimcisi
$228K
Finansal Analist
$141K
İnsan Kaynakları
$204K
Yönetim Danışmanı
$318K
Ürün Tasarımcısı
$193K
İşe Alım Uzmanı
$201K
Satış
$1.04M
Çözüm Mimarı
$154K
Teknik Program Yöneticisi
$211K
UX Araştırmacısı
$144K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Bolt'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

Bolt'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $1,035,300 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Bolt'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $193,205'dır.

Öne Çıkan İşler

    Bolt için öne çıkan iş bulunamadı

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