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BNP Paribas
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BNP Paribas Maaşlar

BNP Paribas'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $1,421'den üst uçta Yatırım Bankacısı için $248,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. BNP Paribas. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $56.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $68.2K

Nicel Araştırmacı

Proje Yöneticisi
Median $45.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Yatırım Bankacısı
Median $248K
Muhasebeci
$111K
İş Operasyonları
$91.2K
İş Analisti
$56.3K
İş Geliştirme
$84.2K
Müşteri Hizmetleri
$1.4K
Veri Analisti
$26.1K
Finansal Analist
$44K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$29K
Yönetim Danışmanı
$169K
Ürün Tasarımcısı
$29.7K
Ürün Yöneticisi
$51.3K
Program Yöneticisi
$37.3K
Satış
$46.1K
Siber Güvenlik Analisti
$117K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$88.6K
Çözüm Mimarı
$143K

Veri Mimarı

Toplam Ödüllendirme
$84.2K
UX Araştırmacısı
$80.4K
Girişim Sermayedarı
$155K
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SSS

Най-високоплатената роля, докладвана в BNP Paribas, е Yatırım Bankacısı с годишно общо възнаграждение от $248,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BNP Paribas, е $68,204.

Öne Çıkan İşler

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