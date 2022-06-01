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Blue Prism
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Blue Prism Maaşlar

Blue Prism'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $94,325'den üst uçta Satış Mühendisi için $263,675'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Blue Prism. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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Müşteri Başarısı
$186K
Ürün Yöneticisi
$94.3K
Satış
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Satış Mühendisi
$264K
Yazılım Mühendisi
$111K
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SSS

Blue Prism'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $263,675 ücretle Satış Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Blue Prism'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $161,746'dır.

Öne Çıkan İşler

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