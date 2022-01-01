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Blend
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Blend Maaşlar

Blend'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $47,865'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $357,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Blend. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
IC2 $167K
IC3 $213K
IC4 $266K
IC5 $358K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Satış
Median $175K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $295K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Muhasebeci
$107K
İş Analisti
$113K
Müşteri Başarısı
$219K
Veri Bilimcisi
$47.9K
Pazarlama Operasyonları
$185K
Ürün Tasarımcısı
$166K
Ürün Yöneticisi
Median $220K
Program Yöneticisi
$174K
Proje Yöneticisi
$169K
İşe Alım Uzmanı
$93.1K
Satış Mühendisi
$216K
Siber Güvenlik Analisti
$199K
Çözüm Mimarı
$276K
Teknik Program Yöneticisi
$157K
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SSS

Blend'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $357,500 ücretle Yazılım Mühendisi at the IC5 level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Blend'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $180,035'dır.

Öne Çıkan İşler

    Blend için öne çıkan iş bulunamadı

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