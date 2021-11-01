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Biofourmis
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Biofourmis Maaşlar

Biofourmis'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $24,134'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $439,185'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Biofourmis. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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Yazılım Mühendisi
Median $24.1K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
$83.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$79.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Ürün Yöneticisi
$439K
İşe Alım Uzmanı
$99.5K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$50.1K
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SSS

Biofourmis'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $439,185 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Biofourmis'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $81,590'dır.

Öne Çıkan İşler

    Biofourmis için öne çıkan iş bulunamadı

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