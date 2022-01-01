Şirket Dizini
Belden
Belden Maaşlar

Belden'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $35,474'den üst uçta Çözüm Mimarı için $236,175'ye kadar değişir.

$160K

Muhasebeci
$148K
Finansal Analist
$35.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$79.6K

Yazılım Mühendisi
$137K
Çözüm Mimarı
$236K
SSS

Belden'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $236,175 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Belden'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $137,310'dır.

Diğer Kaynaklar