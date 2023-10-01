Şirket Dizini
Avature
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Avature Maaşlar

Avature'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $2,841'den üst uçta Reklam Yazarı için $119,400'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Avature. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Reklam Yazarı
$119K
Müşteri Hizmetleri
$2.8K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$18.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Ürün Tasarımcısı
$28.3K
Ürün Yöneticisi
$52.4K
Proje Yöneticisi
$8.4K
Yazılım Mühendisi
$49.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$64.9K
Çözüm Mimarı
$77.4K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Най-високоплатената роля, докладвана в Avature, е Reklam Yazarı at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $119,400. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Avature, е $49,841.

Öne Çıkan İşler

    Avature için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Facebook
  • Flipkart
  • Lyft
  • Coinbase
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar