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Astronics
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Astronics Maaşlar

Astronics'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $91,540'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $168,840'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Astronics. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Elektrik Mühendisi
$98.1K
Donanım Mühendisi
$99.5K
Yazılım Mühendisi
$91.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$169K
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SSS

The highest paying role reported at Astronics is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Astronics is $98,804.

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