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Astrobotic Technology
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Astrobotic Technology Maaşlar

Astrobotic Technology'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $97,959'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $140,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Astrobotic Technology. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $105K
Donanım Mühendisi
$98K
Makine Mühendisi
$109K

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54 9
54 9
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$141K
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SSS

Astrobotic Technology'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $140,700 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Astrobotic Technology'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $106,770'dır.

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