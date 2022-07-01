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AssistRx
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AssistRx Maaşlar

AssistRx'nin maaş aralığı, alt uçta İş Geliştirme için yıllık toplam ücrette $112,435'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $194,025'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. AssistRx. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Geliştirme
$112K
Yazılım Mühendisi
$194K
Teknik Program Yöneticisi
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AssistRx to Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $194,025. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AssistRx wynosi $169,150.

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