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Article Maaşlar

Article'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $80,581'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $129,928'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Article. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $97.8K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $125K
İş Analisti
$80.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$130K
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SSS

Article'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $129,928 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Article'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $111,535'dır.

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