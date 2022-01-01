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Arthrex
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Arthrex Maaşlar

Arthrex'nin maaş aralığı, alt uçta Biyomedikal Mühendis için yıllık toplam ücrette $54,725'den üst uçta Çözüm Mimarı için $166,647'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Arthrex. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $100K
Biyomedikal Mühendis
$54.7K
Grafik Tasarımcısı
$82.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$81.6K
Ürün Tasarımcısı
$105K
Ürün Yöneticisi
$68.6K
Satış
$54.7K
Satış Geliştirme
$88.2K
Çözüm Mimarı
$167K
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SSS

Най-високоплатената роля, докладвана в Arthrex, е Çözüm Mimarı at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $166,647. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Arthrex, е $82,620.

Öne Çıkan İşler

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