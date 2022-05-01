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AppZen
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AppZen Maaşlar

AppZen'nin maaş aralığı, alt uçta Program Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $16,762'den üst uçta Veri Bilimcisi için $188,940'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. AppZen. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
$189K
Pazarlama
$134K
Program Yöneticisi
$16.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
Satış
$89.6K
Yazılım Mühendisi
$38.6K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$156K
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SSS

AppZen'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $188,940 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
AppZen'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $111,938'dır.

Öne Çıkan İşler

    AppZen için öne çıkan iş bulunamadı

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