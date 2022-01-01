Şirket Dizini
Applied Intuition
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Applied Intuition Maaşlar

Applied Intuition'nin maaş aralığı, alt uçta UX Araştırmacısı için yıllık toplam ücrette $100,500'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $483,570'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Applied Intuition. Son güncelleme: 8/7/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İşe Alım Uzmanı
Median $140K
İş Geliştirme
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
İnsan Kaynakları
$422K
Makine Mühendisi
$136K
Ürün Tasarımcısı
$484K
Siber Güvenlik Analisti
$143K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$201K
Teknik Program Yöneticisi
$201K
UX Araştırmacısı
$101K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Applied Intuition'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Applied Intuition'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşim kurmak, kariyer tavsiyesi almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Applied Intuition'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $483,570 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Applied Intuition'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $200,940'dır.

Öne Çıkan İşler

    Applied Intuition için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar