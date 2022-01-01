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AppFolio
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AppFolio Maaşlar

AppFolio'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $73,950'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $250,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. AppFolio. Son güncelleme: 7/23/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $171K
Senior Software Engineer $231K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Senior Product Manager $186K
Staff Product Manager $243K
Pazarlama
Median $119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

45 21
45 21
Ürün Tasarımcısı
Median $125K

UX Tasarımcısı

Veri Bilimcisi
Median $114K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $250K
Müşteri Hizmetleri
$74K
Veri Analisti
$132K
İnsan Kaynakları
$131K
Proje Yöneticisi
$141K
Satış
$171K
Satış Mühendisi
$109K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

AppFolio'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

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SSS

El rol més ben pagat informat a AppFolio és Yazılım Mühendisliği Yöneticisi amb una compensació total anual de $250,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AppFolio és de $140,167.

Öne Çıkan İşler

    AppFolio için öne çıkan iş bulunamadı

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