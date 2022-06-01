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Amtrak
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Amtrak Maaşlar

Amtrak'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $82,410'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $203,975'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Amtrak. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $165K
İş Analisti
$82.4K
İnşaat Mühendisi
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Veri Analisti
$95.1K
Veri Bilimcisi
$136K
Finansal Analist
$96.7K
İnsan Kaynakları
$179K
Makine Mühendisi
$113K
Ürün Tasarımcısı
$98K
Ürün Yöneticisi
$86.9K
Program Yöneticisi
$152K
Proje Yöneticisi
$144K
Siber Güvenlik Analisti
$86.6K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$204K
Teknik Program Yöneticisi
$201K
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SSS

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Amtrak je Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $203,975. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Amtrak je $119,595.

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