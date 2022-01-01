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Amdocs
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Amdocs Maaşlar

Amdocs'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $10,453'den üst uçta İnsan Kaynakları için $537,300'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Amdocs. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
L1 $11.4K
L2 $12.8K
L3 $17.1K
L4 $28K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $35.3K
Ürün Yöneticisi
Median $107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Çözüm Mimarı
Median $170K
Satış
Median $240K
Muhasebeci
$70.4K
İdari Asistan
$49.3K
İş Analisti
$112K
Müşteri Hizmetleri
$166K
Müşteri Başarısı
$95.4K
Veri Analisti
$10.5K
Veri Bilimcisi
$41.5K
Donanım Mühendisi
$339K
İnsan Kaynakları
$537K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$31.3K
Yönetim Danışmanı
$76.9K
Pazarlama
$122K
Ürün Tasarımcısı
$39.8K
Program Yöneticisi
$49.8K
Proje Yöneticisi
$126K
Satış Mühendisi
$194K
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SSS

Rolul cel mai bine plătit raportat la Amdocs este İnsan Kaynakları at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $537,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Amdocs este $73,614.

Öne Çıkan İşler

    Amdocs için öne çıkan iş bulunamadı

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