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Alorica
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Alorica Maaşlar

Alorica'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $2,394'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $552,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Alorica. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Müşteri Hizmetleri
$6.4K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$553K
Pazarlama
$33.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Proje Yöneticisi
$24.4K
Satış
$2.4K
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SSS

Alorica'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $552,750 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Alorica'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $24,386'dır.

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