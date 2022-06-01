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Airwallex
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Airwallex Maaşlar

Airwallex'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama için yıllık toplam ücrette $44,275'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $472,625'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Airwallex. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Ürün Yöneticisi
Median $150K
Yazılım Mühendisi
Median $109K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Operasyonları
$62.8K

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İş Analisti
$79.6K
İş Geliştirme
$192K
Personel Şefi
$215K
Müşteri Hizmetleri
$53.6K
Veri Bilimi Yöneticisi
$473K
Veri Bilimcisi
$146K
Pazarlama
$44.3K
Ortak Yöneticisi
$154K
Ürün Tasarımcısı
$387K
İşe Alım Uzmanı
$145K
Satış Mühendisi
$352K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$111K
Toplam Ödüllendirme
$122K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Airwallex'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

The highest paying role reported at Airwallex is Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $472,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airwallex is $145,390.

Öne Çıkan İşler

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