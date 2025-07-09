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Airtel Africa
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Airtel Africa Maaşlar

Airtel Africa'nin maaş aralığı, alt uçta İş Operasyonları Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $5,814'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $241,200'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Airtel Africa. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $21.6K

Backend Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$23.1K
İş Operasyonları Yöneticisi
$5.8K

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55 9
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Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$23.1K
Ürün Yöneticisi
$53.4K
Proje Yöneticisi
$43.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$241K
Çözüm Mimarı
$59.9K
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SSS

Il ruolo più pagato segnalato in Airtel Africa è Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $241,200. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Airtel Africa è di $33,476.

Öne Çıkan İşler

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