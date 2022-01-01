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Airlines Reporting
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Airlines Reporting Maaşlar

Airlines Reporting'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $98,390'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $99,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Airlines Reporting. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Veri Analisti
$98.4K
Ürün Yöneticisi
$99.5K
Yazılım Mühendisi
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

Airlines Reporting'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $99,500 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Airlines Reporting'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $99,500'dır.

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