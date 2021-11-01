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Airkit
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Airkit Maaşlar

Airkit'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $173,650'den üst uçta Pazarlama için $259,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Airkit. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $174K
Pazarlama
$260K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Airkit'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

Airkit'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $259,700 ücretle Pazarlama at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Airkit'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $216,675'dır.

Öne Çıkan İşler

    Airkit için öne çıkan iş bulunamadı

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