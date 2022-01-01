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Afiniti
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Afiniti Maaşlar

Afiniti'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $5,797'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $189,050'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Afiniti. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
Median $139K
Yazılım Mühendisi
Median $7K
İş Analisti
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
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Veri Analisti
$5.8K
Finansal Analist
$21.4K
Pazarlama
$19.9K
Ürün Tasarımcısı
$189K
Ürün Yöneticisi
$17.3K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$166K
Çözüm Mimarı
$129K
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SSS

Afiniti'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $189,050 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Afiniti'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $50,497'dır.

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    Afiniti için öne çıkan iş bulunamadı

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