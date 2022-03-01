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Adtran
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Adtran Maaşlar

Adtran'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $90,000'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $183,046'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Adtran. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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Yazılım Mühendisi
Median $90K
Donanım Mühendisi
$117K
Proje Yöneticisi
$98K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$183K
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SSS

Adtran'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $183,046 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Adtran'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $107,705'dır.

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