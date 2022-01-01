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Adtalem Global Education
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Adtalem Global Education Maaşlar

Adtalem Global Education'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $84,575'den üst uçta Çözüm Mimarı için $201,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Adtalem Global Education. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$84.6K
Veri Analisti
$92.9K
Veri Bilimcisi
$95.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisi
$112K
Çözüm Mimarı
$201K
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SSS

Adtalem Global Education'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Adtalem Global Education'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $95,475'dır.

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