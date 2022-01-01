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Acquia
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Acquia Maaşlar

Acquia'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $15,760'den üst uçta Veri Bilimcisi için $214,200'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Acquia. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $38.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $90K
Müşteri Hizmetleri
$15.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Veri Analisti
$109K
Veri Bilimcisi
$214K
Pazarlama
$75.4K
Ürün Tasarımcısı
$111K
Ürün Yöneticisi
$129K
Satış
$58.7K
Siber Güvenlik Analisti
$26.6K
Çözüm Mimarı
$134K
Teknik Program Yöneticisi
$124K
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SSS

Acquia'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $214,200 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Acquia'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $99,725'dır.

Öne Çıkan İşler

    Acquia için öne çıkan iş bulunamadı

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