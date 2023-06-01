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Acceldata
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Acceldata Maaşlar

Acceldata'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $18,760'den üst uçta Satış için $346,725'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Acceldata. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $45.5K
İnsan Kaynakları
$18.8K
Ürün Yöneticisi
$96.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Satış
$347K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$232K
Çözüm Mimarı
$60.6K
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SSS

Acceldata'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $346,725 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Acceldata'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $78,317'dır.

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