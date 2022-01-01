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Accedo
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Accedo Maaşlar

Accedo'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $34,981'den üst uçta Yönetim Danışmanı için $139,887'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Accedo. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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İnsan Kaynakları
$93.9K
Yönetim Danışmanı
$140K
Pazarlama
$76.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Ürün Tasarımcısı
$50.7K
Ürün Yöneticisi
$93.3K
Program Yöneticisi
$73.8K
Yazılım Mühendisi
$35K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$115K
Çözüm Mimarı
$108K
Teknik Program Yöneticisi
$99.2K
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SSS

Accedo'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $139,887 ücretle Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Accedo'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $93,602'dır.

Öne Çıkan İşler

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