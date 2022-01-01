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3M
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3M Maaşlar

3M'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $42,621'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $169,800'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 3M. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
T1 $87.9K
T2 $102K
T3 $129K
T4 $154K
T4A $170K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
T1 $76.8K
T2 $97.8K
T3 $122K
T4 $145K
Proje Yöneticisi
Median $120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Finansal Analist
Median $100K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $83.5K
Donanım Mühendisi
Median $128K
Muhasebeci
$65.2K
Biyomedikal Mühendis
$81.4K
İş Operasyonları
$126K
İş Operasyonları Yöneticisi
$158K
İş Analisti
$91.5K
İş Geliştirme
$155K
Kimya Mühendisi
$97.5K
Müşteri Hizmetleri
$130K
Veri Bilimi Yöneticisi
$166K
Veri Bilimcisi
$42.6K
İnsan Kaynakları
$148K
Endüstriyel Tasarımcı
$125K
Yönetim Danışmanı
$148K
Pazarlama
$164K
Pazarlama Operasyonları
$159K
Malzeme Mühendisi
$149K
Ürün Tasarımcısı
$89.2K
Ürün Yöneticisi
$94.9K
Satış
$111K
Siber Güvenlik Analisti
$109K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$166K
Çözüm Mimarı
$144K
Teknik Program Yöneticisi
$146K
UX Araştırmacısı
$99K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

0%

YIL 1

0%

YIL 2

100 %

YIL 3

Hisse Tipi
RSU + Options

3M'de, RSU + Options 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 0% hak kazanır 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak kazanır 2nd-YIL (0.00% yıllık)

  • 100% hak kazanır 3rd-YIL (100.00% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU + Options

3M'de, RSU + Options 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33.3% hak kazanır 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak kazanır 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak kazanır 3rd-YIL (33.30% yıllık)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

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SSS

3M'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $169,800 ücretle Yazılım Mühendisi at the T4A level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
3M'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $125,123'dır.

Öne Çıkan İşler

    3M için öne çıkan iş bulunamadı

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