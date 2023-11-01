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2degrees
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2degrees Maaşlar

2degrees'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $42,587'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $94,265'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 2degrees. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
$42.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$94.3K
Yazılım Mühendisi
$80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

Le rôle le mieux payé signalé chez 2degrees est Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $94,265. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 2degrees est de $80,246.

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