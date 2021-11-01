Şirket Dizini
[24]7.ai
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

[24]7.ai Maaşlar

[24]7.ai'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $10,626'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $271,953'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. [24]7.ai. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $147K
Müşteri Hizmetleri
$10.6K
Veri Bilimcisi
$26.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Ürün Yöneticisi
$256K
Proje Yöneticisi
$130K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$272K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ [24]7.ai คือ Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $271,953 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ [24]7.ai คือ $138,323

Öne Çıkan İşler

    [24]7.ai için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • BigID
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • MathWorks
  • Riverbed Technology
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar