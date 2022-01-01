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23andMe
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23andMe Maaşlar

23andMe'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $48,634'den üst uçta Pazarlama için $305,520'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 23andMe. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
İş Analisti
$181K
Veri Analisti
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Veri Bilimcisi
$228K
Finansal Analist
$175K
Pazarlama
$306K
Ürün Tasarımcısı
$48.6K
Program Yöneticisi
$227K
İşe Alım Uzmanı
$242K
Siber Güvenlik Analisti
$204K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$269K
UX Araştırmacısı
$173K
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SSS

23andMe'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $305,520 ücretle Pazarlama at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
23andMe'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $203,593'dır.

Öne Çıkan İşler

    23andMe için öne çıkan iş bulunamadı

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