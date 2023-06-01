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1X Technologies
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1X Technologies Maaşlar

1X Technologies'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $72,525'den üst uçta Müşteri Hizmetleri için $193,184'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 1X Technologies. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

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Müşteri Hizmetleri
$193K
Donanım Mühendisi
$127K
Makine Mühendisi
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Yazılım Mühendisi
$72.5K
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SSS

1X Technologies'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $193,184 ücretle Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
1X Technologies'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $104,998'dır.

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