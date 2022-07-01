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1QBit
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1QBit Maaşlar

1QBit'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $64,264'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $149,250'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 1QBit. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
$118K
Yazılım Mühendisi
$64.3K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$149K

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SSS

Il ruolo più pagato segnalato in 1QBit è Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $149,250. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 1QBit è di $117,677.

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