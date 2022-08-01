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17LIVE
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17LIVE Maaşlar

17LIVE'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $32,536'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $63,680'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 17LIVE. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $39K

iOS Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$32.5K
Veri Analisti
$40.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Veri Bilimcisi
$50.8K
Ürün Tasarımcısı
$63.7K
Ürün Yöneticisi
$41.5K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$58.1K
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SSS

Най-високоплатената роля, докладвана в 17LIVE, е Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $63,680. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 17LIVE, е $41,479.

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