Şirket Dizini
10Pearls
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

10Pearls Maaşlar

10Pearls'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $15,393'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $45,328'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 10Pearls. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $18.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
$15.4K
Ürün Tasarımcısı
$45.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

10Pearls'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $45,328 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
10Pearls'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $18,425'dır.

Öne Çıkan İşler

    10Pearls için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar