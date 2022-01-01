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1010data
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1010data Maaşlar

1010data'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $105,023'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $263,160'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. 1010data. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$105K
Veri Bilimcisi
$114K
Yazılım Mühendisi
Median $125K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$263K
Çözüm Mimarı
$132K
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SSS

1010data'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $263,160 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
1010data'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $125,000'dır.

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