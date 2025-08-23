ตำแหน่งทั้งหมด
วิศวกรไฟฟ้า

United States

วิศวกรไฟฟ้า Icon

วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน ใน United States

$125,000

ค่าตอบแทนรวมมัธยฐาน

$95K

25th%

$177K

75th%

$224K

90th%

ทุกระดับ

ค่าเฉลี่ย วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน ช่วง ใน United States ตั้งแต่ $95,000 ถึง $177,000.

เงินเดือนที่ส่งล่าสุด

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ชื่อระดับ

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ในบริษัท

ค่าตอบแทนรวม

พื้นฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบเงินเดือน
จ่ายสูงสุด

บริษัทที่จ่ายสูงสุด US

🏆 ดูตารางอันดับของเรา
  1. Amazon Icon

    อเมซอน

    $223,054
  2. Intel Icon

    อินเทล

    $195,000
  3. Analog Devices Icon

    Analog Devices

    $169,000
🏆 ดูตารางอันดับของเรา

โพสต์ชุมชน

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

52 23
52 23
คำถามที่พบบ่อย

  1. เงินเดือนของ วิศวกรไฟฟ้า ใน United States คือเท่าไหร่?

    ค่าตอบแทนรวม เฉลี่ยของ วิศวกรไฟฟ้า ใน United States คือ $125,000

  2. เงินเดือนขั้นต่ำของ วิศวกรไฟฟ้า ใน United States คือเท่าไหร่?

    แม้จะไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ใน United States แต่ค่าตอบแทนรวม เฉลี่ยคือ $125,000

  3. บริษัทใดจ่ายค่าตอบแทนสูงสุดสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ใน United States?

    บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ใน United States คือ Amazon โดยมีค่าตอบแทนรวม เฉลี่ย $223,054

  4. ฉันมีคำถามอื่น

